330 محضراً لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي، لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية ، خلال الفترة من 21 حتى 27 من يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة .

حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

في حين كثفت مديرية التموين، حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 201 محضرًا المخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإعلان بيانات التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن رصد مخالفات أخرى شملت عدم وجود سجل تفتيش وعدم الاحتفاظ بميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، كما تم ضبط عدد من المخابز قامت بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.

و بلغت الكمية التي تم التصرف فيها نحو 60 جوال دقيق بلدي زنة 50 كجم للجوال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 9 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ،وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق والمحال العامة، تمكنت مديرية التموين من تحرير 129 جنحة تموين خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت الأنشطة التجارية والصناعية غير الملتزمة بالقانون، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمواد المدعمة المتداولة بالمخالفة، حيث تم تحرير 3 محاضر ضد مسؤولين عن أنشطة غذائية وغير غذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وشملت المضبوطات 3 براميل بلاستيكية بداخلها ألبان فرز تحتوي على شوائب وطن واحد من اللبن غير الصالح للاستهلاك، بالإضافة إلى 165 عبوة من التقاوي والمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل أحد المحال.

وفي سياق مكافحة تداول السلع مجهولة المصدر، تم تحرير 13محضرًا، وضبط 4 أطنان دقيق و1 طن مكرونة، و1 طن سكر،3 أطنان أعلاف، وطن أرز أبيض، إلى جانب 200 كرتونة سناكس ومقرمشات، و100 كرتونة مبيدات حشرية، و5 أطنان من سماد كبريتات كالسيوم فسفورية، جميعها دون فواتير ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضرًا ضد تاجر كيماويات زراعية لحيازته طن سماد مدعم من الدولة غير مصرح بتداوله خارج منافذ وزارة الزراعة، وضبط مصنع غير مرخص بمنطقة نائية يقوم بتجميع ألبان غير صالحة واستخدامها في إنتاج جبن الموتزاريلا، وتم التحفظ على طن من اللبن الفاسد المستخدم في التصنيع.

وفي مجال التصدي لتداول الدقيق البلدي المدعم بالمخالفة، تم تحرير محضرًا ضد سائقي تروسيكلات لتجميعهم 10 أجولة دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه خارج المخابز المخصصة.

كما تم تحرير 5 محاضر ضد محلات لبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ودون سداد ضرائبها، وشملت الحملات كذلك تحرير محضر لإدارة طلمبة تموين دون ترخيص، حيث تم ضبط 500 لتر سولار ومحضر لاستخدام اسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، إضافة إلى 3 محاضر ضد مستودعات ومحطات وقود لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول.

كما تحرير محضر ضد جزار لعدم تغطية اللحوم المعروضة للبيع، وتحرير 30 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و28 محضرًا لعدم استخراج شهادات صحية للعاملين بمحلات السلع الغذائية، وأكدت المديرية أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتصرف، في إطار خطة رقابية تهدف إلى حماية المواطنين من الغش التجاري وردع المخالفين.