تعليم بني سويف يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم

صرحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بأن مديرية التربية والتعليم شاركت في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وحضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، ومعاون المحافظ الدكتور محمد جبر، ورئيس المدينة على يوسف، ووكيل وزارة الشباب هشام الجبالي، ومدير وحدة السكان بالمحافظة محمد البحيري، والدكتورة هبة عبد العظيم، مديراللجنة الطبية بالتأمين الصحي، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن وقيادات من الصحة والتعليم والشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية.

وقد شارك تعليم بني سويف بالعديد من الأنشطة خلال الفعاليات، تتضمن ندوات توعية والتبرع بالدم وفقرات مختلفة.

وتم تنفيذ الأنشطة بمختلف الإدارات التعليمية وبحضور الدكتور ربيع محمد، مدير عام الشئون التنفيذية، وعادل جابر، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وعادل حمودة، مدير إدارة الإحصاء بتعليم بني سويف.

جاء ذلك خلال الاحتفال بانطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدّم، التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، حيث تهدف الحملة إلى ترسيخ مفهموم ثقافة التبرع الطوعي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته لمواجهة أي طارئ صحي أو احتياجات دورية للمرضى.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي في توقيت مهم،في ظل الحاجة المستمرة للدم في حالات الطوارئ وحوادث الطرق، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم بانتظام، مثل مرضى الأورام وأمراض الدم المزمنة.

ويُحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم في الرابع عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا للمتبرعين الطوعيين وتشجيعًا لمزيد من الناس على التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم.

واعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم منذ عام 2004، ليكون مناسبة سنوية للتوعية بأهمية التبرع بالدم كأحد أوجه العطاء الإنساني، وتعزيز الجهود لضمان توفر الدم ومشتقاته للمرضى والمراكز الطبية حول العالم.