عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بني سويف، واستكمالًا لأنشطة جمعية الأورمان الطبية لشرائح مرضى القلب من غير القادرين بجميع مراكز محافظة بني سويف، قامت جمعية الأورمان فى مجال عمليات القلب بإجراء “4371” عملية قلب مجاناً لجميع الأعمار، والتى شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة بني سويف.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وقال إن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظة بني سويف.

وأضاف أنه وفى سبيل تقديم الجمعية أفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب غير القادرين، تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر، واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب، فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم، وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

واختتم شعبان أن الأورمان انتهت حتى الآن من إجراء 55,900 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما.