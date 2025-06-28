تموين بني سويف: ضبط 25 مخالفة متنوعة خلال حملات داخل المحافظة

أشرف محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، على تنفيذ حملة تموينية موسعة استهدفت عددا من المخابز البلدية والمحال التجارية بدائرة مركز ومدينة بني سويف.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية، وضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية التي تنظم تداول السلع المدعمة والأساسية.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها مفتشو التموين والرقابة، عن تحرير 25 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات جسيمة في قطاعي الخبز والسلع، وذلك على النحو التالي:

تحرير جنحة لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط والتحفظ على 1000 علبة سجائر لا تحمل أي بيانات أو فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرير تقرير لعدم وجود ماكينة صرف خبز بأحد المخابز، في مخالفة صريحة لتعليمات تشغيل المخابز البلدية ضمن منظومة الدعم.

تحرير 4 تقارير لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، ما يخل بجودة الرغيف ويؤثر سلبًا على صحة المواطنين.

رصد 6 حالات لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن عن الوزن القانوني المقرر، وهو ما يُعد إهدارًا للدعم الموجه للمواطن.

تحرير 6 مخالفات لعدم إعلان مواعيد التشغيل الرسمية ببعض المخابز، الأمر الذي قد يتسبب في إرباك المواطنين وعدم حصولهم على الخدمة في الوقت المحدد.

رصد 3 مخالفات تتعلق بعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، ما يشكل تهديدًا لسلامة الغذاء وجودة الرغيف المنتج.

تحرير تقرير بعدم وجود ميزان داخل أحد المخابز، وهو من الأدوات الأساسية لضمان دقة الوزن والالتزام بالمعايير التموينية.

تحرير مخالفة واحدة لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، الذي يُعد مستندًا رقابيًا هامًا لتوثيق المرور والمتابعة الدورية.

ضبط حالتين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وهو ما يحرم المستهلك من إثبات حقه في الحصول على الخبز المدعم.

وأكد وكيل وزارة التموين أن حملات التموين مستمرة بشكل يومي ومكثف على مستوى مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وحرصًا على ضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تخل بجودة السلع المدعمة.