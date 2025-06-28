البابا تواضروس يلتقى وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع وكلاء المطرانيات والكهنة الموثقين، وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية بالإيبارشيات.

وتحدث قداسته معهم في أساسيات دور وكيل المطرانية وأهمية الأمانة والتدقيق فيه، وذلك من الأصحاح الرابع من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس (٤: ١ - ٨). وأجاب على أسئلتهم.

كما استعرض القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة بعض الملاحظات الخاصة بعقود الخطبة وشهادات خلو الموانع وغيرها من الوثائق الإدارية الكنسية.

يأتي هذا اللقاء في إطار توصية اللجنة المجمعية لشؤون الإيبارشيات التي أقرها المجمع المقدس في جلسته الأخيرة، التي انعقدت في الخامس من يونيو الجاري.