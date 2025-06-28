أستاذ هندسة طرق: يجب أن تتواجد شرائط عاكسة في التحويلات المرورية لتجنب الحوادث

علق الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة .

وقال حسن مهدي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الالتزام بالتحويلات المرورية على الطريق الإقليمي قد يسهم في التقليل من تكرار الحوادث على الطريق الإقليمي ".



وتابع حسن مهدي :" لابد من وجود الشرائط التي تعمل كأعمدة إنارة في التحويلات المرورية ".

وأكمل :" يجب ان تكون حواجز التحويلات المرورية مزودة بشرائط عاكسة كي يراها السائقين ".

ولفت حسن مهدي :" يجب ان تكون التحويلة المرورية مهيأة بالشكل الهندسي المطلوب لضمان عدم تواجد أي حادث ويجب تعظيم الرقابة المرورية داخل التحويلات المرورية ".