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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي دسوق يُتوج بطلاً لبطولة الجمهورية لكرة السرعة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

 حقق نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، إنجازًا رياضيًا جديدًا، وذلك عقب تتويجه بطلاً لبطولة الجمهورية لكرة السرعة، وذلك في المباراة النهائية التي أُقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة. 

شهد حفل التتويج حضور الكابتن عماد الهابط، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السرعة، والكابتن علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات. كما حضر عادل حسنين، رئيس مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، والمهندس يوسف البدري، عضو مجلس النواب السابق، الذين شاركوا في الاحتفال، وسط أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة.

جدير بالذكر أن نادي دسوق يحظى بتاريخ مشرف وحافل بالإنجازات في العديد من الألعاب الرياضية الأخرى، مثل تنس الطاولة، كرة السلة، كرة القدم، والألعاب الفردية.

كفر الشيخ دسوق كرة السرعة نادي دسوق

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