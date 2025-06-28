محمد شكري يريد الانتقال نهائيا للأهلي وليس على سبيل الاعارة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا يريد التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مسئولي سيراميكا يُريدون الحصول على خدمات كريم نيدفيد مجانًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: مسئولي سيراميكا أيضا تحدثوا مع رضا سليم لاعب النادي الأهلي لضمه على سبيل الاعارة.

وأضاف: كان هناك مقترح داخل الأهلي لضم محمد شكري على سبيل الاعارة، لكن اللاعب يرفض هذا المقترح تمامًا وأبلغ مسئولي نادي سيراميكا بأنه لا يريد الخروج معارًا، ولذلك فإن الأهلي سوف يحسم الصفقة قريبًا.