أيام تجديد السحر هي بداية كل شهر هجري؟.. حقيقة منشور متداول على فيس بوك

انتشر على صفحات التواصل الإجتماعي، منشورات عن السحر يقول أصحاب المنشورات إن الأشخاص يجددون السحر أول كل شهر هجري ويشعر المصاب بالسحر بالأعراض في أول الشهر الهجري.

أيام تجديد السحر

ويتداول رواد التواصل الاجتماعي منشورات عن أيام تجديد السحر حيث يفيد بعضهم أنهم يشعرون بالتعب في هذه الأيام وهي أيام بداية الشهر الهجري حيث تتجدد أعمال السحر في بداية كل شهر هجري.

وبالرغم من كل هذه المنشورات التي يتداولها الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي عن أيام تجديد السحر، إلا أن كل هذه التصريحات والأقاويل ليس لها أساس من الصحة ولا دليل عليها سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الشرعية.

دعاء يمنع تجديد السحر

يجب الأخذ بالأسباب للتحصين من الحسد والسحر، وذلك من خلال ما يلي :

قراءة القرآن الكريم

أذكار الصباح والمساء

الرقية الشرعية

قراءة سورة الفلق والناس والمعوذات

كذلك يمكن أن نردد دعاء يمنع تجديد السحر ويفكه من خلال ترديد هذه الكلمات: «اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

علامات تجديد السحر

هناك بعض الأمور التي يمكن أن تدل عى علامات تجديد السحر، ولكن لا يجب التعامل مع هذه العلامات على أنها دلالة أكيدة على الإصابة بالسحر، فقد يكون الإنسان لديه إصابة عضوية يجب الذهاب للطبيب، والأخذ بالأسباب أولاً ثم يمكن أن نبدأ في تشخص المصاب على أنه نصاب بالعين، وأبرز 8 علامات تدل على الإصابة بالحسد هي:

- خمول وتعب دائم دون سبب طبي واضح

- صداع متكرر لا ينفع معه العلاج

- كثرة التثاؤب خاصة عند سماع القرآن

- انخفاض مفاجئ في النشاط أو الإنتاجية

- اضطرابات في النوم أو كوابيس مزعجة

- ظهور مشكلات مفاجئة في العلاقات الأسرية أو العمل

- شعور دائم بالحزن أو الضيق رغم عدم وجود سبب واضح

- كثرة النسيان والتشتت الذهني المفاجئ