طالبة تصاب بإغماء داخل لجنة امتحان في المحلة بسبب حرارة الجو ونقلها إلى المستشفى.. صور

شهدت لجنة مدرسة الشهيد محمد مقبل التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية منذ قليل نجاة طالبة ثانوي في نهاية العقد الثاني من عمرها بسبب موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة أثناء أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي "الإنجليزية" وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطالبة إلي مستشفي المحلة العام لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بتعرض طالبة لحالة إغماء وعدم القدرة علي استكمال أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بلجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد مقبل بنطاق دائرة القسم.

تحرك الجهات المعنية

وأفادت مصادر طبية أن الفتاة تدعي "فاطمة.م" 17 سنة قد أصيبت بوعكة صحية وحالة إغماء مفاجئة بسبب موجه الحر الشديد وخصصت سيارة إسعاف لنقلها وتلقي العلاج بمستشفي المحلة العام .

انتظام امتحانات الثانوية

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات طوارىء الثانوية العامة تحت إشراف ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية أيدت انتظام سير الامتحانات بمعظم اللجان وعدم وجود شكاوي من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم .