ظلت معلقة في الهواء.. سيارة بيونسيه تتعرض لعطل مفاجئ على المسرح

شهد حفل بيونسيه في مدينة هيوستن الأميركية لحظة مرعبة، بعدما تعطّل أحد العناصر التقنية خلال أدائها أغنية 16 Carriages، مما أدى إلى توقف العرض مؤقتًا، وترك النجمة العالمية معلقة في الهواء داخل سيارة طائرة مائلة.





كانت بيونسيه، البالغة من العمر 43 عامًا، تؤدي العرض أول أمس السبتفي ملعب NRG بمدينة هيوستن – وهي مسقط رأسها – عندما بدأت السيارة الحمراء التي كانت تجلس فوقها بالميلان بشكل مفاجئ وهي معلقة فوق الجمهور.





وانتشر مقطع مصور عبر تطبيق TikTok يُظهر اللحظة الحرجة، حيث ظهرت بيونسيه وهي ترتدي حزام أمان وتمسك بأحد الكابلات المرتبطة بالمجسم الطائر، بينما يتزايد ميل السيارة بشكل خطير.





في لحظة توتر واضحة، قالت بيونسيه عبر الميكروفون: “توقفوا، توقفوا، توقفوا”، لينقطع صوت الموسيقى فورًا. وبينما لا تزال معلقة في الهواء، نظرت النجمة للأسفل ثم للأعلى قبل أن تبتسم للجمهور، الذي تفاعل بالتصفيق والهتاف دعمًا لها.





وبعد لحظات من التوقف، شكرت بيونسيه الحاضرين قائلة: “شكرًا لصبركم”، قبل أن تُنزل بأمان إلى أرض المسرح.





مع اقتراب السيارة من الأرض، عادت إلى وضعها الأفقي، وتمكنت بيونسيه من الجلوس مجددًا فوقها، وسط تصفيق حار من الجمهور. وغادرت المسرح لفترة وجيزة ثم عادت لتُكمل العرض دون أي خلل.





وذكرت صحيفة Houston Chronicle أن السيارة توقفت عن الحركة في منتصف الأغنية، بينما أوضح موقع Hot New Hip Hop أن النجمة انسحبت مؤقتًا خلف الكواليس ثم عادت لإتمام الفقرة بنجاح.





وبعد عودتها إلى المسرح، تحدثت إلى الجمهور قائلة: “لو سقطت يومًا، أعلم أنكم ستمسكون بي،” وسط تفاعل كبير من الحضور.





حتى الآن، لم يُعرف السبب الدقيق وراء هذا العطل المفاجئ، كما لم يُصدر فريق بيونسيه بيانًا رسميًا بشأن الحادثة.





يُذكر أن الحفل كان الأول من عرضين لبيونسيه في هيوستن ضمن جولتها الخاصة بألبوم Cowboy Carter.



