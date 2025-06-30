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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد ضحسن يكشف مصير محمود زلاكة الموسم المقبل

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف بيراميدز من استمرار نجم الفريق محمود زلاكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن :بيراميدز لن يفرط في زلاكة على سبيل البيع النهائي في الموسم المقبل.

علي الجانب الاخر كان قد كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب ابتعاد محمود زلاكة لاعب فريق بيراميدز، من دائرة المرشحين للانضمام لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم المفاوضات التي قام بها الزمالك خلال الفترة الماضية لضم اللاعب ن في ظل الحاجة إلى جهوده بميت عقبة.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”: "أن أعارة زلاكة في سيراميكا قد أنتهت، وعاد إلى ناديه، ولكن تمسك بيراميدز باستمرار زلاكة، بسبب العروض التي تلقاها إبراهيم عادل لاعب الفريق خلال الأيام الجارية، للرحيل عن بيراميدز.

ومن المقرر أن يعقد إبراهيم عادل جلسة مع مسئولي بيراميدز للبت في العروض الاحترافية التى وصلته خلال الأيام الماضية تمهيداً لإختيار أفضلها له من ناحية ولناديه من ناحية أخرى، لذلك يسعى بيراميدز لاستمرار زلاكة تحسبا لرحيل إبراهيم عادل والاحتراف بالخارج.

وكان الزمالك قد أبدى اهتماما بضم اللاعب، سواء في صفقة منفصلة أو تبادلية، إلا أن بيراميدز استقر على استمرار اللاعب ورفض رحيله، سواء بالبيع أو الإعارة لأى نادٍ آخر للحاجة إلى جهوده الفترة المقبلة.

احمد حسن بيراميدز زلاكة

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