فيلسوف العصر.. إنزاجي يتغنى بـ جوارديولا قبل موقعة الهلال والسيتي

أشاد سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي، بالإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما فجر غد الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وقال إنزاجي في تصريحات أبرزها موقع نادي مانشستر سيتي: “أعتقد أن كل مدرب يبدأ التدريب يرى في جوارديولا مصدر إلهام، كانت هناك كرة قدم قبل جوارديولا وبعده، لقد طور فلسفة جديدة في كرة القدم وأعتقد أنه أفضل مدرب لدينا على مدار الـ 25 عامًا الماضية".

مواجهة السيتي تحدٍ كبير

وأضاف: “مواجهة السيتي تمثل تحديًا كبيرًا ولعبت ضدهم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكانت مباراة رائعة استحق فيها كلا الفريقين هدفًا.”

وواصل: “كانت هناك مباراة نهائية في إسطنبول، حيث ربما استحق إنتر أكثر ولم نكن محظوظين، لكن مانشستر سيتي فاز بها، وهم فريق رائع.”

وقال: “يلعب مانشستر سيتي كرة قدم عالمية المستوى، ويمكنه الاستحواذ على الكرة بشكل رائع.”

وأشار: “ أعتقد أننا نتحدث عن أحد أفضل الفرق في العالم، لقد فازوا بجميع مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات، لذا فإن حالة فريقهم مثيرة للإعجاب للغاية.”

وأردف: “لقد حاولنا الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، وندرك أن هذه فرصة للتطور، وسنحاول تقديم أفضل أداء لنا ضد خصم قوي.”

وأتم حديثه: “سيكون لدينا الكثير من الوقت للمعاناة، وسيتعين علينا محاولة الاحتفاظ بالكرة قدر الإمكان.”