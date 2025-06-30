حماة الوطن بسوهاج: 30 يونيو وضعت محافظات الصعيد على خريطة البناء والتنمية

وجه الدكتور مختار همام امين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى ال12 على قيام ثورة 30 يونيو .

و قال الدكتور مختار همام إن ثورة ٣٠ يونيو كان لها الفضل في تنمية و تطوير محافظات صعيد مصر، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي الصعيد على خارطة التنمية والتطوير من انشاء مدن سكنية جديدة ومناطق صناعية مميزة و تطوير في المعالم السياحية بالمحافظة السياحية مثل الأقصر و أسوان و كل هذه ساهم في احداث طفرة تنموية أثرت بشكل إيجابي على حياة المواطنين.

وأضاف د. مختار همام امين عام حزب حماه الوطن بمحافظة سوهاج ان ذكرى 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن، ففى هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وصنع الشعب واحدة من أعظم الثورات فى التاريخ، استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار .

وأكد امين عام حزب حماه الوطن بسوهاج ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح منذ أن تولي حكم مصر وخلفه جموع المصريين في تحقيق انجازات ومشروعات عملاقة حيث تم إعادة بناء الاقتصاد المصري واستعادة مصر علاقاتها الخارجية التي تدهورت ابان حكم الإخوان وواصلت ثورة يونيو مسيرتها في بناء دعائم الجمهورية الجديدة في شتئ المجالات.

وأوضح أن الذكرى ال12 لثورة 30 يونيو تأتي هذا العام في ظروف عصيبة يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط ليتمسك المصريين بالأمال والطموحات الواسعة للدولة المصرية والمضي قدما في تحقيق تلك الطموحات الي واقع ملموس يشعر به المواطنين ويوقنون أن قيادتهم الرشيدة تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن بشموخ واقتدار وعزيمة المحاربين.

ودعا مختار همام جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف التام خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.