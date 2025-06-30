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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: مصر داعمة دائما للسلام.. والأرصاد تعلن عن موعد انكسار درجات الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه نظيره الفلسطيني دعم مصر الثابت والمستمر للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.


وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان، وإن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان.


الرئيس السيسي: مصر داعمة دائما للسلام.. فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر الداعمة دائماً للسلام، تؤمنُ بأنَّ السلامَ لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم، وإن استمرارَ الحربِ والاحتلال، لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامةَ الكراهيةِ والعنف، ويفتحُ أبوابَ الانتقامِ والمقاومة .. التي لن تُغلق.. فكفى عنفاً وقتلاً وكراهية، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً.


أنتم السند الحقيقي.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسال قوية للمصريين بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.


تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.


الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وهذا موعد انكسارها.. فيديو
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.


طيران الاحتلال يطلق النار بكثافة صوب قطاع غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة صوب المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

برامج التوك القضية الفلسطينية الاحتلال الرئيس السيسي أسعار الدولار أسعار الذهب الأرصاد قطاع غزة

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