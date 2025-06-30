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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفراح في القلعة البيضاء.. محمد شحاتة يحتفل بزفافه غدًا

محمد شحاتة
محمد شحاتة
منتصر الرفاعي

يحتفل محمد شحاتة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بزفافه مساء غد، الثلاثاء، بأحد الفنادق بأكتوبر. 

وحرص محمد شحاتة على دعوة أصدقائه بالفريق بالإضافة إلى زملائه بمختلف الأندية لمشاركته الفرحة، بعدما احتفل بعقد قرانه الأسبوع الماضى.

وكان الزمالك رفض العروض التى تلقاها محمد شحاتة الفترة الماضية، فى ظل الحاجة إلى جهود اللاعب فى الموسم الجديد، بعدما قام أحد وكلاء اللاعبين بإخطار الزمالك بأن هناك عرضا كرواتيا يتم تجهيزه لتقديمه للفريق الأبيض بضم شحاتة.

وتمسك الزمالك باستمرار شحاتة ورفض رحيله مهما كان العرض الذى سيتلقاه النادى، فى ظل استمرار عقد اللاعب مع النادى عدة مواسم بالاضافة إلى رغبة المجلس فى تمديد عقد اللاعب وتعديله ماليا.

يذكر أن الزمالك يبدأ فترة الإعداد الأسبوع المقبل، بعد أن يعود اللاعبون الأجانب من بلادهم، ويتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

محمد شحاتة نادى الزمالك الزمالك محمد شحاتة لاعب الزمالك

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