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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لضبط مخازن الخردة برأس البر

حملة مكبرة
حملة مكبرة
زينب الزغبي

ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة علي مخازن الخردة بنطاق راس البر، شملت منطقة التجاريين خلف الملاهي بشارع ١٠٩ وشارع النخيل والمستشارين.

وتشكلت اليوم لجنة بمشاركة مديرية أمن دمياط وشرطه المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومدير مركز سيطره الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وعضوية الجهات المختصة وتم إزالة جميع المخلفات وغلق المخازن وتشميعها وعمل محاضر نظافة ومحاضر بيئية .

كما تم عمل تعهد بعدم تجميع المخلفات مرة أخري في تلك الأماكن التى تتسبب في نقل الأمراض و الاوبئة و الجوائح الصحية.

 وفي إطار تنفيذ الاشتراطات البيئية لجمع و نقل المخلفات الصلبة وعدم التعامل معها إلا للجهات المنوط بها جمعها و نقلها و تدوير القابل للتدوير منها، تم نقل المصبوطات إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة بفارسكور .

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وجاري عمل حملات في جميع المراكز و المدن للتأكد علي عدم وجود مخازن مخالفة بنطاق المحافظة.

دمياط محافظ دمياط السكرتير العام الخردة

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