فحوصات طبية عاجلة لأسرة سائق حادث الطريق الإقليمي بمستشفيات شبين الكوم

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، في إجراء فوري وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإجراء فحوصات طبية عاجلة لأسرة السائق شهيد حادث الطريق الإقليمي، وذلك بمستشفيات الحميات والجراحات المتخصصة بمجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم.

و أمر محافظ المنوفية باصطحاب والد السائق ووالدته لتوقيع الكشف الطبي الفوري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة نظراً لشعورهما ببعض الأعراض التي تستدعي إجراء فحوصات طبية عاجلة.

وتم استقبال الحالتين فورًا وتقديم الرعاية الصحية والفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهما وسط نخبة من الأطباء المتخصصين، بحضور مديري مستشفى الحميات والجراحات المتخصصة ، ورئيس مركز ومدينة منوف.



جاء ذلك عقب زيارة محافظ المنوفية لتقديم واجب العزاء بقريته بطملاي وأكد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة حرصًا منه على توفير الدعم والرعاية الصحية اللازمة.