الزمالك يحيل أزمة أحمد حمدي إلى المدير الرياضي .. تفاصيل

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إحالة ملف أزمة لاعب الوسط أحمد حمدي إلى المدير الرياضي الجديد للنادي، جون إدوار، من أجل دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن أحمد حمدي خضع للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بعد تجاوزه ضد الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من المنتظر أن تُرفع توصية لمجلس الإدارة بتوقيع عقوبة على اللاعب.

وأضاف أن الاتجاه داخل الزمالك حاليًا يميل إلى التهدئة وعدم الإعلان عن أي عقوبة، في ظل وجود رغبة من الإدارة في تمديد عقد أحمد حمدي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع النادي لترك الملف بالكامل في يد المدير الرياضي الجديد.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي بصدد إصدر بيانا رسميا في الساعات القليلة المقبلة، يعلن خلاله توجيه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني والإداري والطبي على الفترة الماضية، بعد التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتولى أيمن الرمادي تدريب نادي الزمالك في مايو 2025، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، حتى نهاية الموسم، وأنهى مهمته مع الزمالك في نهاية الموسم بعد تتويجه بكأس مصر على حساب بيراميدز.

كشف المصدر، عن موعد وصول المدرب الجديد للزمالك لتسلم مهمته، حيث من المنتظر وصول فيريرا للقاهرة نهاية الأسبوع الجاري؛ للاجتماع مع چون إدوارد من أجل حسم الأمور بشكل نهائي.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يعلن چون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، تفاصيل القرار الرسمي بخصوص المدير الفني الجديد خلال ساعات، مشيرا إلى أن السيرة الذاتية لفيريرا رجحت كفته عن باقي المدربين.