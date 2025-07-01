أمير هشام: انتقال شكري للأهلي مسألة وقت.. وسيراميكا كليوباترا يقترب من ثنائي الأحمر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف انتقال محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا إلى الأهلي "مسألة وقت"، وسيدخل في الصفقة كريم نيدفيد ورضا سليم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: يتم التفاوض الآن بين رضا سليم ومسئولي سيراميكا كليوباترا على انتقاله لمدة موسم واحد.

وأضاف: الأهلي لم يمنح كريم نيدفيد الاستغناء الرسمي حتى الآن، رغم وجود نية لذلك بسبب اخلاق اللاعب وشخصيته المميزة وعدم افتعاله لأي مشكلة طوال السنوات الماضية.

وأكمل: كريم نيدفيد سيكون الاستغناء عنه لصالح سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة علي ماهر المدير الفني.