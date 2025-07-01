بحث تطوير المنطقة الحرة للاستثمار بعتاقة

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أسامة أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بالسويس، وذلك لبحث تفعيل بروتوكول التعاون المشترك وتعزيز الجهود لتطوير المنطقة الحرة للاستثمار بعتاقة.

شهد اللقاء مناقشة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة الحرة، والتي تشمل أعمال الرصف، والتشجير، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن دعم الاستثمار في المناطق الحرة بالسويس الجديدة يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينة من موقع استراتيجي فريد يربطها بمحور قناة السويس.

خلال اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك وتبني حلول مبتكرة وبناء بنية تحتية قوية تسهم في دعم خطط التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

تُعد مدينة السويس الجديدة أحد أبرز المدن التنموية الواعدة في إقليم قناة السويس، وتتميز بتنوع أنشطتها ما بين الصناعي والتجاري والسياحي والسكني، إلى جانب احتضانها للمنطقة الحرة بعتاقة والمنطقة الحرة بالأدبية.

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، المنطقة الحرة بعتاقة،

شملت متابعة أعمال التجميل والنظافة ورفع المخلفات، وتفقدت خلالها جهود التنمية الجارية بالمنطقة الحرة، كما استمعت إلى عدد من الملاحظات والمطالب الخاصة بتطوير بيئة العمل داخل المنطقة الحرة بعتاقة.