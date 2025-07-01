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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل إجراءات التقديم في مدارس التدريب والتعليم المزدوج 2026

التقديم في مدارس التدريب والتعليم المزدوج 2026
التقديم في مدارس التدريب والتعليم المزدوج 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات قبول الطلاب المتقدمين لـ مدارس التدريب والتعليم المزدوج  للعام الدراسي المقبل 2026 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يحق للطلاب خريجي الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ابداء الرغبة في الالتحاق بالمنظومة والتقديم على المنصة الالكترونية على ثلاث رغبات بحد أقصى في حدود النطاق الجغرافي المسموح له طبقا للتنسيق الداخلي لنظام التعليم والتدريب المزدوج بكل محافظة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رغبات الطالب استرشادية وليست الزامية: يتم فتح مراكز للمعلومات والاختبارات داخل بعض مدارس التعليم والتدريب المزدوج في كل محافظة المساعدة الطالب في إجراءات الالتحاق بمنظومة التعليم والتدريب. المزدوج وتقديم الدعم الفني حالة مواجهة أي صعوبات تقنية أو استفسارات أثناء فترة التقديم وكذلك لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية بها بعد انتهاء مرحلة التقديم.

رابط التقديم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه للتقديم ، يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي المخصص للتقديم https://dualedu.moe.gov.eg/home  ، حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني للطالب بالإيميل الموحد إن وجد وفى حاله عدم معرفة الطالب بالإيميل الموحد يتم التسجيل بكود الطالب وتاريخ الميلاد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه بالنسبة لطلاب المدارس الأزهرية والمغتربين سوف يتم ارسال شيت اكسيل يتم ادراج اسماء الطلاب فيه وارساله للإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج ليتم إدراج أسماء هؤلاء الطلاب على الموقع الرسمي للتقديمات بوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الإدارة الفرعية بالمحافظات مسئولة مسئولية كاملة عن مراجعة بيانات المدارس والبرامج الدراسية التخصصات) على بورتال التقديمات من خلال الصلاحية المتاحة لمدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بكل محافظة ، و متابعة التقديمات وإبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بأي مشكلة فنية أو تقنية خلال مراحل التقديم حتى نهايتها وكذا سحب الشيت الخاص ببيانات الطلاب المتقدمين من على موقع التقديمات الخاص بكل محافظة ، حيث تعلن الإدارة الفرعية بعد التنسيق مع الوحدة الفرعية / الاقليمية عن أسماء الطلاب المرشحين لدخول امتحانات القبول التحريرية والمقابلة الشخصية) وكذلك مواعيد ومقرات عقد الامتحانات وتقديم المستندات.


الرسوم المطلوبة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يقوم الطالب المعلن اسمه بكشوف المرشحين بسداد مبلغ وقدر 250 جنيها غير مستردة ( على الحساب (٦٦٦١٧) مقابل اجراءات التقديم والاختبارات فقط ولا يعتبر السداد سندا للقبول ، مؤكدةً أنه لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى خلال عملية التقديم الى أي جهة أو تحت أي مسمى باستثناء المصروفات المدرسية الحكومية.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتقدم الطالب إلى المدرسة مقر التقديم أثناء امتحانات القبول المعلن عنها بالمستندات الاتية بعد استيفائها: حافظة مستندات بلاستيكية وصورة من شهادة الميلاد وصورة من شهادة الإعدادية وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحية وأصل إيصال سداد مصاريف التقديم ـ اسكرين شوت من رسالة تأكيد ابداء الرغبات على المنصة الالكترونية وصورة من بطاقة ولي الأمر وصورتين شخصيتين.


وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تقوم الادارة الفرعية بكل مديرية بالمشاركة مع الوحدات الفرعية المقدمي الخدمة المتواجدة بكل محافظة بعقد الاختبارات في أماكنها ومواعيدها المحددة بناء على نموذج اختبار الكتروني موحد والمطابقة بعمل اسكرين شوت من نتيجة الطالب. .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تعلن المدرسة كشوف نتيجة اختبارات القبول الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية بأسماء الطلاب الناجحين في المدرسة ومعتمدة ومطابقة لعدد الطلاب المتاحوتضاف نسبة ٢٠ احتياطي على أن يتم تحديد أسماء الطلاب المقبولين وأسماء الطلاب الاحتياطي مع اعلام طلاب الاحتياطي بأنهم على قائمة الانتظار).


وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يقوم مقدم الخدمة بالتنسيق بين الطلاب المقبولين وبين المنشآت التدريبية والمدرسة وتوثيق العقود بين جميع الاطراف لتسكين الطلاب في المنشآت

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