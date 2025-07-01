برلمانية الوفد: لن يتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي

تحدث النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بطلب من الدكتور حنفي جبالي بالتعليق عن حزب الوفد علي حديث الحكومة حول بيانات التي عرضتها عن أعداد المستأجرين والأراضي المتاحة للبناء عليها في قانون الإيجار القديم ، قائلا " لا يمكن الموافقة علي القانون وهو بهذا السوء ولا يجب أن نقر قانون ونحن عميان .



وأضاف هاني اباظة في كلمته في الجلسة العامة اليوم " مش هيتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي " وأن البيانات هي التي تستطيع أن تقول اه ولا لا، موضحا بأنه تواصل صباح اليوم مع محافظ الشرقية للاستيضاح حول وجود أراض للبناء عليها ، لاستيعاب المستأجرين .

وكان المجلس قد وافق ، مبدئيا، بالتصويت الوقوف خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.