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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني بـ ضم الصيادلة لبدل السهر أسوة بباقي أفراد الطاقم الصحي

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم "الثلاثاء"، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.

ووافقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على قانون المهن الطبية من حيث المبدأ، قائلة: "التعليم في مصر يدار بشكل محزن سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي".

وأشارت إلى أن الحكومة أرسلت أمس مشروع قانون بشأن تعديل قانون التعليم يعطي تفويضا مباشرا للوزير دون الحق في مسائلته.

وفيما يخص التعليم الجامعي ، أشارت «سعيد» خلال كلمتها بالجلسة العامة إلى إنه إذا أردنا التطوير علينا النظر الى الكليات من منظور وضع المسمي الوظيفي الحقيقي لها ، حيث أنه مع  تطور النظم العلمية استحدثت وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع.

وتابعت: منذ عام 2018 والشباب ليس لهم مسمي وظيفي، ونسعي لضمهم للكادر الطبي، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014.

وطالبت «سعيد» خلال كلمتها بالجلسة العامة بضرورة ضم الصيادلة لبدل السهر أسوة بباقي أفراد الطاقم الصحي، معقبة:" مينفعش ندي الفريق الصحي كل الامتيازات ونهمل الصيادلة في السهرة ". 

وتوجهت عضو النواب بالشكر والتقدير لرئيس لجنة الصحة وكافة الاعضاء على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصيادلة قانون المهن الطبية بدل السهرة

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