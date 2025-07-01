عمرو سلامة بعد فوز الهلال على مانشستر سيتي: واضح إن ماله حلال

عبّر المخرج عمرو سلامة عن دهشته وإعجابه الشديد بفوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أن ما حدث يُعد إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى الفوارق الضخمة بين الفريقين من حيث القيمة السوقية والترتيب العالمي.

وكتب سلامة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "القيمة السوقية للهلال 159 مليون يورو، والقيمة السوقية لمانشستر سيتي 1.3 مليار يورو، يعني مان سيتي أغلى من الهلال بأكتر من 8 أضعاف!"

وأضاف: "ترتيب الهلال عالميًا 57، بينما مان سيتي في المركز الثامن، الفرق بينهم 49 مركز! ومع ذلك الهلال كسب، رغم غياب 3 من أهم لاعبيه!"

وتابع: "الهلال في طريقه للنهائي هيقابل فلومينينسي، ثم الفائز من تشيلسي أو بالميراس، وكلها فرق أرقامها أقل من ريال مدريد اللي اتعادل معاه قبل كده، ومان سيتي اللي كسبه دلوقتي."

واختتم تعليقاته بنبرة ساخرة: "واضح إن مال الهلال... مال حلال."