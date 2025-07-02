باحث سياسي: العلاقات المصرية العمانية راسخة تاريخيا ولم تتأثر بالتجاذبات الإقليمية

قال الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث السياسي ورئيس جمعية الصحفيين العُمانية، إن العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية تمتد لعقود طويلة، وهي علاقات تاريخية عميقة الجذور، تعود إلى ما قبل العصر الحديث، منذ أيام الحضارات الفرعونية.

وأكد العريمي خلال مدخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العلاقات لم تتأثر خلال الخمسين عامًا الماضية، رغم ما شهدته المنطقة العربية من تجاذبات وصراعات إقليمية في السبعينيات والثمانينيات، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية العُمانية، التي أرساها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كانت تقوم على الوضوح، الاحترام المتبادل، والحياد الإيجابي، وهو النهج ذاته الذي يتبعه السلطان هيثم بن طارق اليوم.

وأوضح أن العلاقات بين القاهرة ومسقط تقوم على أسس واضحة ومصالح مشتركة، وهناك إرادة سياسية قوية من القيادتين لتعزيز التعاون، وهو ما تُجسده الزيارات المتبادلة، مثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في عام 2022، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في عام 2023.

وأشار إلى أن لقاء وزيري الخارجية المصري والعُماني في القاهرة، وما تبعه من مؤتمر صحفي وبيان مشترك، يؤكد جدية البلدين في توسيع التعاون الثنائي، خاصة في ظل انعقاد اللجنة العُمانية-المصرية المشتركة، ما يدل على حرص الجانبين على ترجمة الروابط التاريخية إلى شراكات واقعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وختم العريمي بالقول إن العلاقة بين مصر وسلطنة عُمان تمثل نموذجًا للدبلوماسية المتزنة والفعالة في عالم عربي يعاني من الكثير من التوترات والتقلبات.