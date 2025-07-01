ناقد رياضي : يانيك فيريرا حضر إلى القاهرة سرًا واتفق على تدريب الزمالك

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمدير الفني الجديد لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، مؤكدًا أنه زار القاهرة بشكل غير معلن واتفق على كافة تفاصيل تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكتب أبو المعاطي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":

"حصريًا، يانيك فيريرا حضر إلى القاهرة سرًا، واجتمع مع رئيس نادي الزمالك ونائبه، بالإضافة إلى جون إدوارد، وتم الاتفاق على كل بنود عقده. كما استعرض القائمة واطّلع على الصفقات المنتظر التعاقد معها."

وأضاف:"أقام في القاهرة لمدة 72 ساعة، ثم غادر، ومن المقرر أن يعود غدًا لاستئناف مهمته الفنية مع الزمالك."

واختتم مؤكدًا أن المعلومات التي نشرها "موثقة"، في ظل ترقب جماهيري واسع حول مستقبل الفريق الأبيض مع المدير الفني الجديد.