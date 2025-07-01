قبطان: لا يوجد أي جهاز يستطيع الكشف عن الترددات تحت سطح البحر

أكد القبطان البحري محمد رمضان، أنه لا يوجد أي جهاز يستطيع الكشف عن موجات أو الترددات الموجودة تحت سطح البحر، مشيرا إلى أن البعض يدعي دون وجود أدلة علمية بأنه سيكون هناك اضطرابات كبيرة في البحر المتوسط.

وقال محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك أجهزة تستطيع الكشف عن سرعة الرياح فقط، ولكن لا تستطيع الكشف عما يحدث تحت سطح البحر.

قال الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ الزلازل وديناميكية باطن الأرض بالمعهد القومي لبحوث الفلك، إن تغير المناخ هو ارتفاع في متوسط درجة الحرارة المياه، موضحا أنه خلال آخر 40 عاما كان هناك ارتفاعا في درجة حرارة مياه البحر المتوسط بنسبة وصلت إلى 2.5 درجة.