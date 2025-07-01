التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان .. صور

صلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، تسبحة نصف الليل الشهرية بكنيسة السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية، والمرتلين، والخدام، والشعب.

وتناول نيافته خلال التسبحة تأملًا في آية:

“لأَنِّي أَنَا سَاهِرٌ عَلَى كَلِمَتِي لأُجْرِيَهَا” (إرميا ١: ١٢).



مؤكدًا أن وعود الله صادقة، وأنه ساهر على حياة أولاده.

الجدير بالذكر أن تدريبات الأشهر السابقة كانت:

1. “اشْكُرُوا الرَّبَّ لأَنَّهُ صَالِحٌ، لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ.” (مز ١١٨: ٢٩)

2. “هأَنَذَا صَانِعٌ أَمْرًا جَدِيدًا…” (إش ٤٣: ١٩).