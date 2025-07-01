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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ريهام سعيد تحصل على ماجستير الإعلام الرقمي من جامعة القاهرة

الصحفية ريهام سعيد
الصحفية ريهام سعيد
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الصحفية ريهام سعيد أحمد، مسؤول الملف السياسي والنقابات بجريدة المصري اليوم، درجة الماجستير المهني في تخصص الإعلام الرقمي وأمن المعلومات، مع تركيز خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار.

وتعمل ريهام سعيد صحفية متخصصة في شؤون مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، إضافة إلى متابعتها لملف النقابات. وقد سبق لها العمل بعدد من المنصات والمواقع الإخبارية.

حصلت سعيد على ليسانس الآداب والتربية من جامعة الفيوم عام 2019، بتخصص اللغة العربية، كما شاركت في العديد من الدورات التدريبية في مجالات الصحافة والإعلام، داخل مؤسسات محلية ودولية.

المرأة تقود

وفي مسيرتها المهنية، تخرجت من البرنامج القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية عام 2022، والذي نُفّذ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، كما أنهت عام 2023 برنامج «المرأة تقود» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب للمحافظات المصرية.

وفي عام 2021، حصلت على دورة «الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي» من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي تهدف إلى صقل المهارات في قضايا الاستراتيجية والأمن القومي.

كما اجتازت دورة تدريبية نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وذلك لتعزيز قدرات الصحفيين على تبني نهج حقوق الإنسان في التغطيات الإعلامية.

بدأت ريهام سعيد رحلتها في الصحافة من خلال العمل الميداني، وأثبتت حضورًا لافتًا في التغطيات السياسية والانتخابية والفعاليات البرلمانية. تميزت بتقاريرها المعمّقة، وحرصها الدائم على تقديم محتوى موضوعي وموثوق، ما أكسبها احترام زملائها وثقة القارئ.

ومع الوقت، تولت مهامًا تحريرية أوسع ضمن اقسام السياسة والبرلمان والأخبار، لتصبح واحدة من أبرز الأسماء الشابة في تغطية البرلمان المصري، حيث واكبت عن كثب جلساته ومناقشاته، ونجحت في نقل كواليسه وتحليل قراراته بلغة مهنية دقيقة.

كما برزت في إدارة الحوارات السياسية، وإجراء اللقاءات مع عدد من الشخصيات البرلمانية والتنفيذية، ما ساهم في تعزيز حضورها الإعلامي.

جامعة القاهرة ريهام سعيد الملف السياسي الإعلام الرقمي تقنيات الذكاء الاصطناعي

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