قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة ترفض استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء بعد مدة الـ7 سنوات
صندوق التنمية الحضرية يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة خلال أيام| هل تفرض أمريكا كلمتها على نتنياهو؟.. خبير استراتيجي يعلق
عبد العاطي والخطيب يبحثان من القاهرة دور السفارات في جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة
مقتل جندي إسرائيلي من الإيجوز في غزة.. سرايا القدس تكشف تفاصيل العملية
قرارات عاجلة بشأن تحويلات طلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد
مسؤول إيراني يطالب بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتهمة "الخداع"
استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في مصر اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
الإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركة إيرانية تخطط للاستحواذ الكامل على ميناء روسي عبر هذا الإجراء

النفط
النفط
وكالة

قدمت شركة نسيم بحر كيش الإيرانية عرضاً للاستحواذ على حصة 25% مملوكة للدولة الروسية في ميناء أستراخان، لتصبح في حالة إتمام الصفقة مستحوذة بالكامل على الميناء المطل على بحر قزوين، بحسب ما كشفت عنه سجلات الشركة الإيرانية يوم الثلاثاء الأول من يوليو٠

ويمتلك الميناء الواقع في روسيا محطة بحرية بمدينة أستراخان الواقعة في جنوب البلاد.

ويشير هذا الإجراء إلى تصاعد المشاركة الإيرانية في البنية التحتية للتصدير في روسيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الخاضعتين للعقوبات الغربية.

وبحسب وكالة رويترز، تبلغ قيمة الصفقة نحو 437.5 مليون روبل (5.6 مليون دولار). ويستخدم ميناء أستراخان أحد الموانئ الرئيسية في بحر قزوين، ويتم استخدامه في شحن عدد من السلع المهمة على رأسها الحبوب، والمعادن، والأخشاب، والأسمدة.

وخلال الموسم الزراعي 2023-2024 تم استخدام الميناء في نقل حوالي 275 ألف طن من الحبوب، بينما تراجعت تلك الكميات إلى 139.5 ألف طن خلال الموسم الحالي، ولم تخرج أي شحنات منه خلال شهر مايو.

ما كشفت عنه سجلات الشركة ويمتلك الميناء الواقع في روسيا وبحسب وكالة رويترز تبلغ الموانئ الرئيسية في بحر وخلال الموسم الزراعي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

فعالية مبادرة حزب الجبهة لاسعاد ذوي الهمم

قدرات بتفرّحنا.. مبادرة لدعم أطفال شرم الشيخ من ذوي الهمم

محافظ أسيوط هشام أبو النصر

محافظ أسيوط يؤكد أهمية حماية الأطفال من العنف ومواجهة التسرب من التعليم

جولة محافظ أسوان

أسوان.. تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بأحدث النظم التكنولوجية

بالصور

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد