شركة إيرانية تخطط للاستحواذ الكامل على ميناء روسي عبر هذا الإجراء

قدمت شركة نسيم بحر كيش الإيرانية عرضاً للاستحواذ على حصة 25% مملوكة للدولة الروسية في ميناء أستراخان، لتصبح في حالة إتمام الصفقة مستحوذة بالكامل على الميناء المطل على بحر قزوين، بحسب ما كشفت عنه سجلات الشركة الإيرانية يوم الثلاثاء الأول من يوليو٠

ويمتلك الميناء الواقع في روسيا محطة بحرية بمدينة أستراخان الواقعة في جنوب البلاد.

ويشير هذا الإجراء إلى تصاعد المشاركة الإيرانية في البنية التحتية للتصدير في روسيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الخاضعتين للعقوبات الغربية.

وبحسب وكالة رويترز، تبلغ قيمة الصفقة نحو 437.5 مليون روبل (5.6 مليون دولار). ويستخدم ميناء أستراخان أحد الموانئ الرئيسية في بحر قزوين، ويتم استخدامه في شحن عدد من السلع المهمة على رأسها الحبوب، والمعادن، والأخشاب، والأسمدة.

وخلال الموسم الزراعي 2023-2024 تم استخدام الميناء في نقل حوالي 275 ألف طن من الحبوب، بينما تراجعت تلك الكميات إلى 139.5 ألف طن خلال الموسم الحالي، ولم تخرج أي شحنات منه خلال شهر مايو.