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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين: مصر مركز إقليمي محوري في تجارة الحبوب والأمن الغذائي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر Global Grain MENA المنعقد بالقاهرة يومي 2 و3 يوليو 2025، أن عودة المؤتمر إلى الانعقاد تمثل استعادة ضرورية لمنصة حوار تجمع كبار منتجي الحبوب والموردين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة على صعيد الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

ورحّب الوزير في كلمته بضيوف مصر الكرام من الخبراء والمستثمرين، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يأتي في توقيت دقيق، تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والمناخية، وتتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق وتبادل الخبرات لضمان استقرار منظومة الغذاء العالمية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد من أكبر مستوردي الحبوب عالميًا، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات في مؤشرات العرض والطلب، والتغيرات في السياسات التجارية، والمخاطر المناخية والبيئية، وأضاف أن مصر تبنّت نهجًا استباقيًا لإعادة بناء المنظومة الغذائية على أسس مرنة ومستدامة، باعتبار الأمن الغذائي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.

واستعرض الوزير جهود وزارة التموين في هذا الإطار، مؤكدًا أنها تضمنت:
    •    تنويع مصادر استيراد الحبوب لتأمين الإمدادات ضد أية تقلبات في الأسواق الدولية.
    •    زيادة السعات التخزينية الحديثة، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية للصوامع مما أسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإمداد.
    •    التحول الرقمي في منظومة تداول الحبوب، من خلال حلول ذكية تتيح التتبع والرقابة في كل مراحل التداول.
    •    دعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن مصر تؤمن بأهمية التعاون الدولي لضمان الأمن الغذائي، مؤكداً استعداد الدولة لتعزيز آليات التنسيق مع كافة الشركاء، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وتنسيق السياسات الاستيرادية.

واختتم الدكتور شريف فاروق كلمته بالتأكيد على أن هذا المؤتمر ليس مجرد فعالية نقاشية، بل منصة للعمل المشترك نحو بناء نظام غذائي عالمي أكثر عدلاً وتوازناً وقدرة على مواجهة الأزمات، مجددًا ترحيبه بكافة المشاركين في القاهرة، ومتمنيًا للمؤتمر النجاح والتوفيق.

تجمع كبار منتجي الحبوب مختلف أنحاء العالم مسبوقة على صعيد ورحّب الوزير في كلمته في القاهرة يأتي في الجيوسياسية والمناخية

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