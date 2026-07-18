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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 يوليو 2026

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم السبت 18 يوليو 2026، دون تغييرات ملحوظة، وسط استمرار حالة الهدوء في حركة البيع والشراء، مع استقرار أسعار المصانع وتوازن مستويات العرض والطلب.
 

أسعار الحديد اليوم 
 

سجل سعر طن حديد عز نحو 40,500 جنيه.
بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 39,800 جنيه.
سجل سعر طن حديد المصريين نحو 39,500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد السويس للصلب نحو 39,000 جنيه.
سجل سعر طن حديد العتال نحو 38,800 جنيه.
بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 38,500 جنيه.
سجل سعر طن حديد المعادي نحو 38,500 جنيه.
بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 38,700 جنيه.
سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 38,400 جنيه.
بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,900 جنيه.
 

أسعار الأسمنت اليوم السبت 18 يوليو 2026
 

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4,150 جنيهًا.
بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 4,400 جنيه.
سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 4,300 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 4,250 جنيهًا.
سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 4,200 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 4,180 جنيهًا.
سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 4,150 جنيهًا.
بلغ سعر طن أسمنت المخصوص نحو 4,220 جنيهًا.
سجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 4,180 جنيهًا.
وتواصل أسعار مواد البناء التحرك في نطاقات مستقرة خلال الفترة الحالية، في ظل ترقب السوق لأي مستجدات تتعلق بتكاليف الإنتاج أو أسعار الطاقة والنقل، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الحديد والأسمنت داخل السوق المحلية.

الحديد الأسمنت مواد البناء

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