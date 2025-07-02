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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
همت الحسينى

لقى شخصين مصرعهمما  واصيب 11 اخرين اثر انقلاب ميكروباص  على  طريق جمصة  المنصورة أمام مول المنصورة الجديد بمحافظة الدقهلية. 

وتلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث امام المنصورة الجديد على طريق جمصة. حيث انقلب ميكروباص واسفر ذلك عن مصرع  شخصين واصابه 10 اخرين.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين
مصرع  كلا من عوض محمد المنسى55 عاما.و محمد عبدالعاطي احمد 45 عاما “ سمنود غربية”
  واصابة كلا من ايمن ابراهيم طه 56 عاما مقيم بلقاس 
واصيب  بنزيف داخلي بالبطن وكسر بالضلوع ، عماد السيد يوسف 44 عاما مقيم  بلقاس  ومصاب كدمات سحجات بالجسم اسماء محسن عبدالسميع 29 عاما مقيمة بلقاس ومصابه كسر بالعمود الفقري و كسر بالساق اليمني
 كما اصيبت نورهان هاني عبد الحليم 22 عاما مقيمة بلقاس 
ومصابه بخلع بالكتف الايسر
اماني يوسف صباح 28 عاما مقيمة ستاموني ومصابه خلع بالكتف الأيمن 
حنين عبد اللطيف رزق 19 عاما مقيمة بلقاس 
ومصابة بكسر بالعمود الفقري 
جروح قطعيه بالوجه والرقبة. 

شيماء السيد ابوزيد 18 عاما مقيمة ستاموني مصابه مابعد الارتجاج ناديه حسن مصباح 19 عاما مقيمة المركزيه  مصابه كسر بالترقوه
وجرح متهتك بالجانب الأيسر
مريم يحي حامد 20 عاما  مقيمة بلقاس  مصابه بكدمات سحجات بالجسم ونورهان ياسر عبدالغفار - 23 عاما - مصابه كدمات وسحجات 
تم نقل المتوفيين والمصابين الى مستشفى المنصوره الدولي.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

الدقهلية جمصه بلقاس ميكروباص

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