محافظ امستجدات المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر في بنها

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا هامًا اليوم مع المهندس علاء عبدالفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الجارية في إنشاء المرحلة الرابعة (د) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها.



وقال المحافظ أن مشروع أهل مصر يُنفذ على ضفاف نهر النيل بمدينة بنها، ويهدف إلى توفير متنفس ترفيهي واجتماعي هام لمواطني المحافظة، ويأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المراحل الثلاث السابقة التي تم افتتاحها بالفعل.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بصدد إعداد دراسة وتصور هندسي شامل لتطوير المنطقة واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والأنشطة الترفيهية للمواطنين.

وأكد المهندس أيمن عطية خلال الاجتماع أن المحافظة تسعى بكل جهد من أجل الصالح العام، وأن ممشى أهل مصر هو ملك لجميع المواطنين ومن حقهم الاستمتاع بجمال النيل ورؤيته.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، كافة التفاصيل المتعلقة بسير العمل في المرحلة الرابعة، بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ، التحديات المحتملة، والخطوات المستقبلية لضمان الانتهاء من المشروع وفقًا لأعلى المعايير وفي المواعيد المحددة.

يُذكر أن مشروع ممشى أهل مصر يهدف إلى استغلال كورنيش النيل في المدن المصرية لتحويله إلى متنفسات حضارية وجمالية، تُقدم خدمات ترفيهية وثقافية متنوعة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز السياحة الداخلية وتوفير فرص عمل جديدة.