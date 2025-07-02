إيفرتون يمدد عقد نجمه رغم اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية

أعلن نادي إيفرتون يوم الأربعاء أن مدافعه جاراد برانثويت وقّع عقدًا جديدًا طويل الأمد سيُبقيه في ميرسيسايد حتى عام 2030، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن اللاعب الإنجليزي قد جذب اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

شكّل برانثويت شراكة قوية مع جيمس تاركوفسكي في قلب دفاع إيفرتون، حيث شارك في 86 مباراة في جميع المسابقات مع النادي منذ انتقاله عام 2020 من كارلايل يونايتد، أحد أندية الدرجة الخامسة الإنجليزية.

ارتبط اسم اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا، والذي شارك في مباراة دولية واحدة، بالانتقال إلى أندية كبرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير. كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في عام ٢٠٢٧.

وقال اللاعب في تصريحات عبر قناة “إيفرتون تي في”: “أنا في غاية السعادة. لقد كنا نتحدث عن هذا الأمر منذ نهاية الموسم، وتوقيعه الآن أمرٌ يثير حماسي حقًا”.

وأضاف: "الثقة التي وضعها النادي فيّ وعدد المباريات التي لعبتها خلال الموسمين الماضيين جعلت قرار البقاء ومواصلة التطور كلاعب قرارًا سهلًا للغاية بالنسبة لي.

وواصل: "أعرف النادي جيدًا. أشعر بحب اللاعبين - لدينا مجموعة جيدة هنا - والجماهير أيضًا. على مدار السنوات القليلة الماضية، رأيتُ تأثير الجماهير علينا كفريق ومدى أهميتها لهم.

يستعد إيفرتون لعصر جديد مع انتقال فريق الرجال من جوديسون بارك، معقل النادي منذ عام ١٨٩٢، إلى ملعب جديد يتسع لـ ٥٢,٨٨٨ متفرجًا في براملي مور دوك.

وصرح برانثويت بأنه مشروع مثير، وأنه يتمنى أن يكون جزءًا منه.

وقال برانثويت، الحائز على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤: "الانتقال إلى الملعب الجديد معًا وخوض أول مباراة على أرضنا أمر نتطلع إليه جميعًا. نريد أن نعود ونبذل قصارى جهدنا لتقديم موسم جيد".

ويبدأ إيفرتون، الذي احتل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، موسمه الجديد بمواجهة ليدز يونايتد الصاعد حديثًا في ١٨ أغسطس.