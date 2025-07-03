تختار إيه إم جي ZS أم شيري تيجو 4 برو 2026؟

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى ZS وشيرى تيجو 4 برو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس اوفر الرياضية .

محرك ام جى ZS موديل 2026

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وتنتج قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا على 100 كم/ٍاعة في مدة 10.9 ثانية، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

أسعار ام جى ZS موديل 2026

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولى من سيارة إم جى ZS موديل 2026 تباع بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة إم جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 40 ألف جنيه .

محرك سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلى 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

أسعار شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .