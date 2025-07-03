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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه إم جي ZS أم شيري تيجو 4 برو 2026؟

ام جى ZS إم شيرى تيجو 4 برو 2026
ام جى ZS إم شيرى تيجو 4 برو 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى ZS وشيرى تيجو 4 برو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس اوفر الرياضية .

محرك ام جى ZS موديل 2026

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وتنتج قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا على 100 كم/ٍاعة في مدة 10.9 ثانية، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

أسعار ام جى ZS موديل 2026

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولى من سيارة إم جى ZS موديل 2026 تباع بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة إم جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 40 ألف جنيه .

محرك سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة 

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة 

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلى 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

أسعار شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

سيارة ام جى ZS موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 ام جى ZS أسعار ام جى ZS موديل 2026 أسعار شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

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