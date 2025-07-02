طبيب قلب: الذكاء الاصطناعي سيحدد نسبة شفاء المريض

أكد الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين (CVREP)، أن الذكاء الاصطناعي يساعد أطباء القلب في عمليات التشخيص، ويقوم بتوضيح بعض الأمور الطبية لهم.

وأضاف أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي سيكون مساعدا للأطباء، وسيقوم بتوجيه النصائح التي قد يسير الطريق فيها.

نسبة شفاء المريض

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحدد نسبة شفاء المريض من المرض الذي يعاني منه، وأن مصر تسير في هذا الطريق بقوة، وأن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الطبيب البشري، ولكن سيساعد الطبيب.