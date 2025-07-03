قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب تبييت النية في صيام تاسوعاء و عاشوراء؟ .. دار الإفتاء تجيب
أسعار شانجان CS95 موديل 2026 في السعودية
رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
لا يستحق البقاء.. أيمن يونس يفتح النار على نجم الزمالك
هونر تكشف عن Magic V5 أنحف وأخف هاتف قابل للطي في العالم
قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم
البنتاجون: الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية تؤخر برنامج طهران لعامين
رئيس شعبة الدخان: تطبيق زيادة أسعار السجائر 12% من اليوم.. والمعروض وفير
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Vision Air من مولدوفا
تيليجرام يضيف مزايا حصرية لمشتركي Premium في آخر تحديثاته
أمريكا تتجنب التنبؤ بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: إسرائيل غيّرت ديموغرافية غزة والمقاومة مستمرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة أحدثت تغييرات جذرية في التركيبة الديموغرافية للمنطقة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تقسيم القطاع إلى مناطق متعددة، وأنشأ مليشيات تابعة لشخصيات إرهابية بهدف فرض سيطرته على الأرض.

وأضاف فهمي خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هذه الممارسات تمثل احتلالًا فعليًا سيظل يولد مقاومة مستمرة، موضحًا أن حركة حماس رغم مناوراتها السياسية والعسكرية، لم تعد تملك الكثير من الخيارات في ظل الوقائع الميدانية والتدابير الصارمة التي فرضتها إسرائيل داخل القطاع.

وشدد على أن المشهد في غزة بات أكثر تعقيدًا، وأن أي حلول سياسية يجب أن تراعي التغيرات التي فرضتها إسرائيل على الأرض، والتي تعرقل بشكل كبير فرص التوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

محمد الباز

محمد الباز يطالب بتعديل الدستور وإعادة النظر في مدة الرئيس.. فيديو

تريلا

تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية

واتساب

تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يوليو 2025 وخطوات الدفع أونلاين

طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يوليو 2025 وخطوات الدفع أونلاين

إمام عاشور

بعد العرض السعودي.. قرار عاجل من الأهلي بشأن رحيل إمام عاشور

ترشيحاتنا

الزمالك

أمير هشام: شرط جون إدوارد وراء التعاقد مع مدير كرة من خارج الزمالك

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع طبيب أجنبي للفريق الأول

شيكابالا

نجم الزمالك السابق يرد بشأن مصير شيكابالا

بالصور

احذر العلامات الصامتة.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الطماطم بإنتظام
فوائد تناول الطماطم بإنتظام
فوائد تناول الطماطم بإنتظام

بكتيريا الأمعاء النافعة أمل جديد لعلاج السرطان.. دراسة تثير الجدل

دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان

كارثة صامتة تهدد ملايين الأمريكيين: مواد سامة في مياه الشرب قد تسبب السرطان والعقم

تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد