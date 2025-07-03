طارق فهمي: إسرائيل غيّرت ديموغرافية غزة والمقاومة مستمرة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة أحدثت تغييرات جذرية في التركيبة الديموغرافية للمنطقة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تقسيم القطاع إلى مناطق متعددة، وأنشأ مليشيات تابعة لشخصيات إرهابية بهدف فرض سيطرته على الأرض.

وأضاف فهمي خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هذه الممارسات تمثل احتلالًا فعليًا سيظل يولد مقاومة مستمرة، موضحًا أن حركة حماس رغم مناوراتها السياسية والعسكرية، لم تعد تملك الكثير من الخيارات في ظل الوقائع الميدانية والتدابير الصارمة التي فرضتها إسرائيل داخل القطاع.

وشدد على أن المشهد في غزة بات أكثر تعقيدًا، وأن أي حلول سياسية يجب أن تراعي التغيرات التي فرضتها إسرائيل على الأرض، والتي تعرقل بشكل كبير فرص التوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة.