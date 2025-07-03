حماس : دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستبقى وقودًا لاستمرار مسيرة المقاومة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن قوات الاحتلال

تواصل مجازرها وجرائمها بحق أبناء الشعب بمختلف أطيافه، حيث ارتقت كوكبة جديدة من أبطال الحرية، من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين قضوا شهداء صباح الأربعاء، جراء جريمة اغتيال صهيونية جبانة استهدفتهم بشكل مباشر في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها : إننا إذ ننعى الشهداء مهدي شاور، وأيمن أبو داوود، وبسام أبو سنينة، الذين نالوا حريتهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأُبعدوا قسرًا إلى قطاع غزة، لنؤكد أن جريمة الاحتلال باغتيالهم ومن سبقهم من شهداء الحركة الأسيرة والمحررين هي محاولة بائسة لتصفية الرموز الوطنية، وكسر إرادة شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة.

وقالت الحركة في بيان " نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وستبقى وقودًا لاستمرار مسيرة المقاومة حتى نيل الحرية ودحر الاحتلال، مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات.

وختمت : نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، وكافة أحرار العالم، لكسر صمتهم والضغط على الاحتلال بكافة السبل لإيقاف عدوانه وتغوله، ومحاسبته على جرائمه المستمرة.