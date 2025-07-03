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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هجوم كلب على أبناء زينة.. كاميرات ووثائق طبية تعيد فتح القضية من جديد

الفنانة زينة
الفنانة زينة

تقدم محامي الفنانة زينة، بطلب رسمي إلى النيابة المختصة للإدّعاء مدنيًا ضد دينا ع. وعبد القادر ع، بالتسبب في إصابة طفليها، زين الدين وأخيه عز الدين أحمد عز الدين، جراء هجوم كلب داخل ملعب كرة قدم خماسي بأحد كمبوندات الشيخ زايد، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه مصري عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالأطفال ووالدتهم، كما طالب بالحصول على صورة رسمية من أوراق القضية لمباشرة حقوق الدفاع.

أدلة فنية وموثقة.. كاميرات وطب شرعي وشهادات


وأكد عاصم قنديل، أن القضية موثقة بالأدلة الفنية، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة داخل الكمبوند، وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت وقوع الإصابات، إلى جانب شهادات الشهود وأقوال المجني عليهم.


زينة تطالب بمحاكمة عاجلة وتنفيذ قرارات النيابة


وطالبت الفنانة زينة، بضرورة تقديم المشكو في حقهم للمحاكمة العاجلة، مع استعجال التحقيقات وتنفيذ القرارات الصادرة عن النيابة العامة، مشددة على حقها القانوني في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض العادل لها ولأطفالها.


تفاصيل الواقعة.. ذُعر داخل ملعب كرة القدم


وكانت تقدمت الفنانة زينة ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، تتهم فيه عددًا من الأشخاص، بينهم دينا ع. وعبد القادر ع، بالتسبب في إصابة طفليها، زين الدين وأخيه عز الدين أحمد عز الدين، جراء هجوم كلب داخل ملعب كرة قدم خماسي بكمبوند "إليجريا – بيفرلي هيلز" بمدينة الشيخ زايد.


وكشف عاصم قنديل، المحامي بالنقض والدستورية العليا ووكيل الفنانة زينة، أن الوقائع تعود إلى تاريخ 25 مايو 2025، حين اصطحب الطفل آدم محمود أحمد عبد القادر (نجل أحد المشكو في حقهم) الكلب إلى الملعب، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأطفال، وإصابة طفلي الشاكية بجروح موثقة في تقارير طبية رسمية.

الفنانة زينة محامي الفنانة زينة النيابة الشيخ زايد أحمد عز

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