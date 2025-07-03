إحالة طاقم طبي بالكامل للتحقيق بوحدة دروة بأشمون في المنوفية

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مسائية مفاجئة مساء اليوم على وحدة طب الأسرة بدروة – إدارة أشمون الصحية.

وخلال المرور، رصد وكيل الوزارة عدداً من أوجه القصور والإهمال في الانضباط والتواجد الوظيفي داخل الوحدة، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بمستوى الجاهزية وتطبيق معايير الجودة، مما يُعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة.

وعليه، قرر تحويل الطاقم الطبي والإداري بالكامل بوحدة دروة إلى الشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق العاجل، مؤكدًا أن أي تهاون في تقديم الخدمة الصحية أو غياب عن مواقع العمل لن يتم التغاضي عنه.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن المرور المفاجئ ليلاً ونهارًا مستمر على جميع الوحدات والمستشفيات، وشدد على مسئولية مديري الإدارات الصحية بضرورة تكثيف الإشراف الميداني، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي تقصير، حفاظًا على حقوق المرضى وسلامة المنظومة الصحية.