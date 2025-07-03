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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البلعوطي: محمد صلاح نموذج مشرف.. ورحلت عن إنبي بعد 17 عاما لهذا السبب

محمد صلاح والبلعوطي
محمد صلاح والبلعوطي
إسلام مقلد

قال عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، إن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، هو نموذج مشرف في كل شيء، مؤكدًا أن الكلام عنه شيء ومقابلته شيئًا آخر.

وتابع "البلعوطي": صلاح دعمني كثيرًا وهنأني على الانضمام لمنتخب مصر، وطالبني بالاجتهاد، بعدها طلبت منه التيشيرت الخاص به، ومنحني إياه في المغرب وهو تذكار غالي لن أفرط فيه، رغم مطالبات الكثيرين.

وأضاف حارس مرمى نادي البنك الأهلي: انضمامي لمنتخب مصر جاء نتيجة تألقي الموسم الماضي، وهو ما يؤكد أن المنظومة تعمل بشكل جيد جدًا، مشددًا على أن الانضمام ليس له علاقة بأسماء الأندية لكنه مرتبط بمستواك وهي الفرصة التي يمنحها كابتن حسام حسن لكل اللاعبين، بالتأكيد هناك اهتمام أكثر بالخمس ست فرق الأوائل، لكن الجميع تحت المنظار.

وواصل حارس مرمى إنبي السابق: عدم المشاركة بشكل أساسي رغم كوني كابتن الفريق كان من أهم أسباب رحيلي عن الفريق البترولي بعد 17 عامًا، كنت أرغب في خوض تجربة جديدة منذ فترة، والإدارة كانت غير مرحبة بالأمر، لكنها وافقت هذه المرة.

وأردف: تدربت في إنبي مع عدد من أبرز نجوم كرة القدم المصرية وأهمهم كابتن عبد الظاهر السقا، ومن حراس المرمى: محمد أبو جبل وعامر عامر وعلي لطفي ومحمد عبد المنصف ومحمود جاد.

واختتم عبد العزيز البلعوطي حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم قائلًا: محمود جاد من أكثر حراس المرمى الذين تدربت معهم جنونًا، لكنه شخصية مجتهدة ومحترمة، والتألق بعد الثلاثين يحدث نتيجة الخبرات والتجارب والتركيز.

عبد العزيز البلعوطي البلعوطي منتخب مصر محمد صلاح

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