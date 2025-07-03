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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: تشكيل التحالف الانتخابي يعكس التنوع السياسي

اجتماع القائمة الوطنية
اجتماع القائمة الوطنية
عبد الرحمن سرحان   -  
محمود ابراهيم

قال الدكتور مجدي مرشد  نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاحزاب خلال الاجتماع التشاوري الاول للقائمة الموحدة من اجل مصر لـ انتخابات الشيوخ ٢٠٢٥، كانت حريصة على التوافق واختيار الأمثل والحرص على تشكيل قائمة انتخابية تليق بالشعب المصري.

وأضاف "مرشد"، في تصريحات على هامش الاجتماع التشاوري الاول للقائمة الموحدة من اجل مصر لانتخابات الشيوخ ٢٠٢٥، إن الأحزاب اجتمعت انطلاقًا من مسؤولية وطنية، وحرصًا على تشكيل قائمة وطنية تمثل مختلف توجهات الشارع.

ونوه نائب رئيس حزب المؤتمر بأن هناك أرضية وطنية تجمع تلك الأحزاب التي ضمتها القائمة الوطنية، مشددًا على أن الاجتماع شهد تأكيد على دور الناخبين في المشاركة.

ويستضيف حزب مستقبل وطن، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بمشاركة ممثلي عن أحزاب حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح يوم السبت المقبل، وتعلن الكشوفات الرسمية في 11 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس، وداخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وتُعلن النتائج في 12 أغسطس.

القائمة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر مجدي مرشد حزب المؤتمر انتخابات مجلس الشيوخ

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