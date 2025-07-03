بعد اعتزاله رسميا.. أرقام شيكابالا مع الزمالك

أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعب بشكل رسمي، رغم تبقي موسم كامل في عقده مع القلعة البيضاء.

القرار جاء بعد رحلة استمرت أكثر من عقدين من الزمن، بدأها الفهد الأسمر في 16 يناير 2003، عندما شارك لأول مرة بقميص الزمالك أمام غزل المحلة في ذهاب دور الـ16 من كأس مصر، وتمكن حينها من تسجيل هدف الفوز الوحيد للفريق، إيذانًا بانطلاق واحدة من أبرز المسيرات الكروية في تاريخ النادي.

أرقام شيكابالا مع الزمالك

وخاض شيكابالا مع الزمالك 396 مباراة ونجح في تسجيل 70 هدفا ونجح في صناعة 89 هدفا آخرين في جميع البطولات.

وحصد شيكابالا 18 لقبًا بقميص نادي الزمالك، جعلته على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات مع القلعة البيضاء.

بطولات شيكابالا مع نادي الزمالك

وفاز شيكابالا مع الزمالك ببطولة الدوري المصري 4 مرات، كأس مصر 7 مرات، كأس السوبر الأفريقي ثلاث مرات، كأس السوبر المصري مرتين، كأس الكونفدرالية مرة، ودوري أبطال أفريقيا كذلك.

وفاز شيكابالا بجائزة هداف الدوري المصري في مناسبة وحيدة، بموسم 2010-2011، برصيد 13 هدفًا.

ونجح شيكابالا في ختام مسيرته رفقة القلعة البيضاء بالفوز ببطولة كأس مصر ونجح في تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة والتي قادت الفارس الأبيض للتتويج.