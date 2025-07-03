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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا يُسدل الستار على مسيرته الكروية.. أسطورة الزمالك يعلن اعتزاله رسميًا

شيكابالا
شيكابالا
حمزة شعيب

 

في لحظة مؤثرة لجماهير نادي الزمالك وعشاق كرة القدم المصرية، أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعب بشكل رسمي، رغم تبقي موسم كامل في عقده مع القلعة البيضاء.

القرار جاء بعد رحلة استمرت أكثر من عقدين من الزمن، بدأها الفهد الأسمر في 16 يناير 2003، عندما شارك لأول مرة بقميص الزمالك أمام غزل المحلة في ذهاب دور الـ16 من كأس مصر، وتمكن حينها من تسجيل هدف الفوز الوحيد للفريق، إيذانًا بانطلاق واحدة من أبرز المسيرات الكروية في تاريخ النادي.

 ملك البطولات.. 18 لقبًا تزيّن مشواره

يُعد شيكابالا أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الزمالك، إذ جمع في مسيرته 18 بطولة رسمية بقميص الأبيض، ليعتلي عرش الأساطير الزملكاوية من حيث عدد البطولات.

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