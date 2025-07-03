عمرو الجنايني يعلن انتهاء عمل لجنة التخطيط ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

عمرو الجنايني يعلن انتهاء عمل لجنة التخطيط في الزمالك ويوجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء

أعلن عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابقة بنادي الزمالك، انتهاء مهمة اللجنة التي كُلِّفت من قبل مجلس الإدارة بإعادة هيكلة وتطوير قطاع كرة القدم داخل النادي، مؤكدًا فخره بالتجربة التي امتدت لأكثر من سبعة أشهر.

وقال الجنايني في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

“تشرفت بالعمل ضمن لجنة التخطيط إلى جانب أشقائي حازم إمام وأحمد حسام ميدو، كأبناء لنادي الزمالك، وحرصنا طوال فترة عملنا على بذل أقصى جهد لإنجاز المهمة رغم صعوبتها، والتي امتدت أحيانًا لتشمل مهام تنفيذية مباشرة.”

وأضاف:

“نجحنا في إعداد مشروع كامل متكامل لإعادة تخطيط قطاع كرة القدم بالنادي، يضمن استقلالية القطاع ماليًا وفنيًا، وتم تقديمه لمجلس الإدارة، متضمناً ترشيحات بالأسماء القادرة على تنفيذ هذا التحدي بكفاءة، بما يواكب طموحات جماهير الزمالك.”

وأوضح الجنايني أن مجلس الإدارة بدأ بالفعل في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت أن الوقت قد حان لتختتم عملها بعد وضع الأسس المطلوبة، مؤكدًا استمرار دعمهم للنادي في أي وقت.

واختتم الجنايني بيانه برسالة مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء:

“المجد للزمالك... وعاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.”

وتولى الجنايني العمل بلجنة التخطيط رفقة الثنائي حازم إمام وميدو، في إطار سعي إدارة النادي لتصحيح المسار الرياضي، ووضع رؤية طويلة المدى لتطوير الكرة داخل القلعة البيضاء.