العدل: سندعو كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في مهرجان اعتزال شيكابالا

أكد مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، عشقه للقلعة البيضاء، أن شيكابالا من أعظم 5 لاعبين لمسوا كرة القدم في مصر.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا كان قائد داخل الملعب وخارجه وكنت أتمنى استمراره مع الزمالك خلال الموسم المقبل والمتعة في كرة القدم بسبب شيكابالا".

وأضاف: "إذا كانت كرة القدم بها سحر فسيكون اسمه شيكابالا فهو من افضل اللاعبين الذين رأيتهم وأعشقه جدا فهو شخص صاحب قلب طيب وأبيض ويحب الجميع".

وأوضح: "سيكون هناك مهرجان اعتزال كبير يليق بالساحر شيكابالا والجميع سيحضر له وإذا أرسلنا دعوة للبرتغالي كريستيانو رونالدو سيحضر بالتأكيد وأيضا محمد صلاح".