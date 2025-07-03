قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير.. و10 فئات دخولها بالمجان
شيكابالا: حزين من الشائعات عن تمديد عقدي.. وعبد الشافي أعظم من دخل غرفة ملابس الزمالك
حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية
صلاح عبدالله: اعتزال شيكابالا قرار صعب على جماهير الزمالك
تقديرا لـ شيكابالا..ابراهيم فايق يرتدي تيشيرت الزمالك على الهواء
بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي
دائما ما كنت أطال ببقائه.. شيكابالا يكشف تفاصيلا جديدة حول رحيل زيزو
القصة الكاملة لوفاة ديجو جوتا.. تفاصيل صادمة عن الحادث المأساوي
بطلب من فرنسا .. مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى شارل ديجول غدا
شيكابالا يودع الملاعب: كنت سأسلم الراية لزيزو ولكنه رحل وهى للجمهور
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بأخميم .. والأمن يتدخل
أول تعليق من شيكابالا على رحيل زيزو إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الشباب: 30 يونيو نقطة انطلاق لبناء دولة راسخة بمؤسساتها

أشرف صبحي
أشرف صبحي
قسم التوك شو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنّ ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن ملف الشباب والرياضة شهد منذ تلك اللحظة تطورًا نوعيًا.

وقال إن الوزارة وضعت من اليوم الأول استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة.

 الاستثمارات الإنشائية

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الإنشائية من ميزانية الدولة نحو 30 مليار جنيه، كما تم إدخال القطاع الخاص من خلال نظام اقتصادي جديد يقوم على "حق الانتفاع"، وهو نظام مرتبط بالمجتمع ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 24 مليار جنيه، ليصل إجمالي حجم تطوير البنية التحتية إلى 54 مليار جنيه.

وتابع وزير الرياضة، أنّ أن هذا التطوير شمل ما يزيد على خمسة آلاف منشأة، بين ملاعب متعددة وملاعب خماسية، ومدن شبابية ورياضية، فضلًا عن إنشاء صالات مغطاة وتطوير القائم منها، لافتًا، إلى الطفرة الجديدة المتمثلة في إدخال حمامات السباحة إلى القرى، وإدارتها من خلال القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة والكفاءة في التشغيل، مؤكدًا، أن كل ذلك تم بعقود محوكمة وتحت مراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية.

الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب أشرف صبحي ملف الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

أحمد عامر

انتهى الأمر .. أستاذ قلب يكشف سبب وفاة المطرب أحمد عامر

أم كلثوم

لحن أغنية.. ما أسباب الخلاف الشهير بين أم كلثوم والسنباطي؟

أم كلثوم

سر حرص أم كلثوم على مسك منديل أثناء الغناء على المسرح.. فيديو

بالصور

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد