محمد موسى : مخطط إسقاط الدولة لا يزال مستمرًا.. والوعي هو السلاح

حذر الإعلامي محمد موسى من أن مخطط استهداف الدولة المصرية لم يتوقف، مؤكدًا أن القوى المعادية لم تيأس من محاولات إسقاط الوطن، رغم مرور أكثر من 12 عامًا على ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو الحاسم.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الجماعة الإرهابية ومن يدعمها ما زالوا يسعون بكل الوسائل إلى زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن المعركة لم تكن فقط مع التنظيم، بل مع منظومة كاملة من الفوضى والتخريب والدمار.

وأكد أن المخطط مستمر بأشكال مختلفة، سواء عبر منصات التحريض أو حملات التشكيك أو محاولات ضرب المؤسسات الوطنية، داعيًا المصريين إلى التكاتف والالتفاف خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن "الوعي هو السلاح الحقيقي"، وأن الشعب المصري عليه أن يبقى يقظًا ومدركًا لحجم التحديات والمؤامرات التي تُحاك في الخفاء.

وختم موسى حديثه برسالة قوية للمواطنين، قائلاً: "بلدنا مستهدفة.. لكننا أقوى بوعينا، وأكثر صلابة بوحدتنا، وأشد منعة عندما نقف صفًا واحدًا خلف الوطن".

